Yaklaşık 40 milyon TL değerindeki ''oyun'' koleksiyonu ortaya çıktı
ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan Antonio Romero Monteiro, 2,1 milyon dolarlık (yaklaşık 39 milyon lira) video oyunu koleksiyonuyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.
ABD’nin Teksas eyaletinden 45 yaşındaki Antonio Romero Monteiro, sahip olduğu dünyanın en büyük video oyunları koleksiyonu ile Guinness Dünya rekorunu kırdı.
Koleksiyonuna 1987'de henüz 10 yaşındayken başlayan oyuncu, şu ana kadar 24 bin 268 video oyunu topladı.
Monteiro şu anda en büyük Xbox oyunları koleksiyonu, en büyük Sega oyunları koleksiyonu, en büyük Nintendo oyunları koleksiyonu, en büyük PlayStation oyunları koleksiyonu ve genel olarak en büyük video oyunları koleksiyonu rekorlarını da elinde bulunduruyor.
Monteiro, koleksiyonun 30 yılı aşkın bir süre önce ilk Sega Genesis oyununu satın aldığından beri bir odayı dolduracak şekilde genişlediğini belirterek, koleksiyonun geniş bir oyun yelpazesinin yanı sıra 100 adet çeşitli konsol ve onlara uyumlu onlarca aksesuar içerdiğini söyledi.