Yapay zeka 10 yıl içinde ne gibi tehlikelere neden olabilir?
Onlarca uluslararası güvenlik uzmanı yapay zekanın kötü niyetle kullanıldığında oluşturabileceği tehlikeler hakkında bir rapor yayımladı.
BBC Türkçe'nin haberine göre 100 sayfalık raporda, yapay zekayı tasarlayanlar, teknolojinin kötüye kullanımını engellemek için daha fazla çaba sarfetmeleri konusunda uyarılıyor.
Raporda, hükümetlerin bu konuda yapabilecekleri de sıralanıyor:
Kanun koyucular ve teknik araştırmacılar, yapay zekanın kötüye kullanımının açacağı sorunları anlamak ve buna karşı hazırlanmak için birlikte çalışmalılar.