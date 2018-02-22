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  3. 22 Şubat 2018 13:55

Yapay zeka 10 yıl içinde ne gibi tehlikelere neden olabilir?

Yapay zeka 10 yıl içinde ne gibi tehlikelere neden olabilir?

Onlarca uluslararası güvenlik uzmanı yapay zekanın kötü niyetle kullanıldığında oluşturabileceği tehlikeler hakkında bir rapor yayımladı.


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Yapay zeka 10 yıl içinde ne gibi tehlikelere neden olabilir?

BBC Türkçe'nin haberine göre 100 sayfalık raporda, yapay zekayı tasarlayanlar, teknolojinin kötüye kullanımını engellemek için daha fazla çaba sarfetmeleri konusunda uyarılıyor.

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Yapay zeka 10 yıl içinde ne gibi tehlikelere neden olabilir?

Raporda, hükümetlerin bu konuda yapabilecekleri de sıralanıyor:

Kanun koyucular ve teknik araştırmacılar, yapay zekanın kötüye kullanımının açacağı sorunları anlamak ve buna karşı hazırlanmak için birlikte çalışmalılar.

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Yapay zeka 10 yıl içinde ne gibi tehlikelere neden olabilir?

Yapay zeka olumlu amaçlar için kullanılabilse de, gerçekte iki taraflı bir teknoloji olduğunun farkına varılmalı ve yapay zeka araştırmacıları ve mühendisleri dikkatli olmalı ve kötüye kullanılma ihtimalini önceden göz önünde bulundurmalı.

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