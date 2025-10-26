Yapay zeka bu meslekleri tarihe gömecek! Uzman isim tek tek açıkladı
Her geçen gün hızla gelişen yapay zeka, gelecekte bazı mesleklerin sonunu getirecek. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, ''Bütün mesleklerde yapay zeka etkisini hissettirecek. 2030 yılında yapay zekayı kullanmayan mesleklerin sona ereceğini söyleyebilmek mümkün'' dedi. Kırık, yapay zekadan etkilenecek meslekleri sıraladı.
Yapay zekanın mesleklere etkilerini değerlendiren Prof. Dr. Ali Murat Kırık, özellikle yazma, çeviri, müşteri hizmetleri, veri girişi ve muhasebe gibi rutin işlerde yapay zekanın kolaylıkla işlem gerçekleştirebildiğini söyledi. Prof. Dr. Kırık, "Fiziksel işlerde ve insanla doğrudan temas gerektiren mesleklerde risk daha düşük. En riskli işler tekrar eden ve standart işleri içeren meslekler. Sekreterlik, veri girişi, çağrı merkezi, bazı muhasebe ve çevre işleri bu grupta yer alıyor" dedi.
GAZETECİLİK VE ÖĞRETMENLİK ORTA RİSKLİ
Prof. Dr. Kırık, "Araştırmalar gösteriyor ki bazı meslekler diğerlerine göre daha fazla etkileniyor. Stanford Üniversitesi'nin verilerine göre 22 ile 25 yaş arasındaki genç çalışanlar, yapay zekaya duyarlı şekilde yüzde 6 oranında risk taşıyor" diye konuştu. Bazı mesleklerin tamamen yok olmayacağını ancak yapay zeka desteğiyle dönüşeceğini belirten Prof. Dr. Kırık, "Orta riskli işler tamamen kaybolmayacak ancak bazı görevlerde yapay zeka desteği görülecek. Bu meslekler öğretmenlik, gazetecilik, pazarlama ve benzeri olarak yer alıyor. Düşük riskli işler ise yapay zekanın kolay kolay yerine getiremeyeceği işler. Burada başta doktorluk, hemşirelik, psikolojik danışmanlık, sanatçılık ve el becerisi gerektiren mesleklerde insan dokunuşu, yaratıcılık ve empati hala önemini koruyor" diye konuştu.
YAPAY ZEKA NELERİ YAPABİLİYOR, NELERİ YAPAMIYOR
Prof. Dr. Kırık, yapay zekanın şu an için tekrarlayan işleri hızlı ve hatasız yapabildiğini, veri analizleri gerçekleştirebildiğini, bazı rutin kararları alıp basit içerikler üretebildiğini belirtti. Prof. Dr. Kırık, "İnsan gibi düşünmek, hissetmek, empati kurmak, yaratıcı işler yapmak, belirsiz ve karmaşık durumlarda karar vermek gibi konularda yapay zeka sınıfta kalıyor. Esnek fiziksel beceri gerektiren işleri de yerine getiremiyor" dedi.
'GELECEK, İNSAN VE YAPAY ZEKANIN BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI BİR DÖNEM OLACAK'
Yapay zekanın bazı işleri dönüştürürken yeni fırsatlar da yarattığını söyleyen Prof. Dr. Kırık, "Yapay zeka destekli pozisyonlar verimliliği artırıyor ve bazı alanlarda yeni iş imkanları doğuruyor. Önemli olan çalışanların dijital becerilerini geliştirmesi, yaratıcı ve insan odaklı yeteneklerini güçlendirmesi. Teknolojiyi bir tehdit değil, bir araç olarak görmek gerekiyor. Gelecek insan ve yapay zekanın birlikte çalıştığı bir dönem olacak. Bu sürece uyum sağlayanlar avantajlı olacak, uyum sağlamayan ise risk altında olacak" diye konuştu.