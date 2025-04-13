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Yapay zeka ile beynin ''dijital ikizi'' de oluşturuldu

Bilim insanları, yapay zekayla fare beyninin 'dijital ikizini' oluşturdu. Model, nöron tepkilerini tahmin ederek deneyleri hızlandırıyor.

Kaynak: DHA
Yapay zeka ile beynin ''dijital ikizi'' de oluşturuldu - Resim: 1

ABD'nin California eyaletinde bulunan Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, yapay zeka kullanarak fare beyninin dijital bir kopyasını oluşturmayı başardı.

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Yapay zeka ile beynin ''dijital ikizi'' de oluşturuldu - Resim: 2

Çalışma, beynin işleyişini anlamada devrim niteliğinde bir adım olarak kabul ediliyor.

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Yapay zeka ile beynin ''dijital ikizi'' de oluşturuldu - Resim: 3

Stanford'un beyin araştırmaları ekibi, beynin elektriksel aktivitesini ve nöral ağlarını detaylı bir şekilde modellemek için yapay zeka teknolojilerinden yararlandı.

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Yapay zeka ile beynin ''dijital ikizi'' de oluşturuldu - Resim: 4

Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, bu 'dijital ikiz' farelerin film klipleri izlerken kaydedilen nöral aktiviteleriyle eğitildi.

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