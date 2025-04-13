Yapay zeka ile beynin ''dijital ikizi'' de oluşturuldu
Bilim insanları, yapay zekayla fare beyninin 'dijital ikizini' oluşturdu. Model, nöron tepkilerini tahmin ederek deneyleri hızlandırıyor.
Kaynak: DHA
ABD'nin California eyaletinde bulunan Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, yapay zeka kullanarak fare beyninin dijital bir kopyasını oluşturmayı başardı.
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Çalışma, beynin işleyişini anlamada devrim niteliğinde bir adım olarak kabul ediliyor.
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Stanford'un beyin araştırmaları ekibi, beynin elektriksel aktivitesini ve nöral ağlarını detaylı bir şekilde modellemek için yapay zeka teknolojilerinden yararlandı.
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Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, bu 'dijital ikiz' farelerin film klipleri izlerken kaydedilen nöral aktiviteleriyle eğitildi.
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