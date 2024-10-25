Yapay zeka robotuna aşık olan çocuk intihar etti
Her gün hayatımıza daha da fazla giren yapay zeka teknoloji bu sefer bir can aldı. ABD'de yaşanan korkunç olayda, yapay zeka sohbet robotuna aşık olan 14 yaşındaki bir çocuk intihar etti.
ABD'nin Florida eyaletinde Şubat 2024'te gerçekleşen bir olayda anne, 14 yaşındaki oğlunun bir yapay zeka sohbet robotuna 'duygusal olarak bağlandıktan sonra kendini öldürdüğünü' iddia etti.
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Anne Megan Garcia, yapay zeka sohbet robotu şirketi olan Character.AI'ya karşı, 'ihmal, haksız ölüm ve aldatıcı ticaret' suçlamalarıyla dava açtı.
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Anne, oğlunun her gece bir sohbet robotuyla etkileşime girdiğini ve ölümünden önce ona 'aşık olduğunu' iddia etti.
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Game of Thrones'daki Daenerys Targaryen karakterinden esinlenerek sohbet eden yapay zeka robotunu Nisan 2023'ten beri kullandığı iddia eden çocuğun annesi, yapay zekanın bu kadar 'insan duygusunu ve hissini yaratarak bir insan gibi konuştuğunu' bilmediğini söyledi.
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