Yapay zeka robotuna aşık olan çocuk intihar etti

Game of Thrones'daki Daenerys Targaryen karakterinden esinlenerek sohbet eden yapay zeka robotunu Nisan 2023'ten beri kullandığı iddia eden çocuğun annesi, yapay zekanın bu kadar 'insan duygusunu ve hissini yaratarak bir insan gibi konuştuğunu' bilmediğini söyledi.