Yapay zekada korkulan oldu: Çalışanları kovdular

Radyo kanalından yapılan açıklamada yapay zekayla oluşturulmuş sunucularla yayın hayatına devam edileceği duyurularak "yapay zekayla oluşturulan karakterlerin gazeteci olduğu deneyde bu teknolojinin radyo, medya ve gazetecilik için tehdit mi yoksa fırsat mı olduğu sorusuna yanıt aranacağı" ifade edildi.