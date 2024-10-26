Yapay zekada korkulan oldu: Çalışanları kovdular
Yapay zeka teknolojisi her geçen gün gelişmeye devam ederken, Polonya'da bir radyo kanalının, bünyesinde çalışan gazetecileri işten çıkararak yapay zeka ile oluşturulmuş sunucuyla yayın hayatına devam etmesi tepkilere yol açtı.
Polonya'nın Krakow kentindeki "OFF Radio Krakow" adlı radyo kanalı, haftalar önce bünyesindeki gazetecileri işten çıkarmasının ardından, yapay zeka projesiyle yayın hayatına döndü.
Radyo kanalından yapılan açıklamada yapay zekayla oluşturulmuş sunucularla yayın hayatına devam edileceği duyurularak "yapay zekayla oluşturulan karakterlerin gazeteci olduğu deneyde bu teknolojinin radyo, medya ve gazetecilik için tehdit mi yoksa fırsat mı olduğu sorusuna yanıt aranacağı" ifade edildi.
"OFF Radio Krakow" kanalında daha önce sunuculuk yapan Mateusz Demski, projeye tepki olarak imza kampanyası başlattı.
Demski, açıklamasında kanalda yapay zekayla oluşturulan sunucuların kullanılmasının "medya sektöründeki deneyimli çalışanların yerini makinelerin almasına yol açacağını" belirtti.
Kampanyayı halihazırda 15 bini aşkın kişi imzaladı.