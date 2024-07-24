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Yaz sıcağında ''cep''te bu hatayı sakın yapmayın

Aşırı sıcak havada cep telefonlarının uzun süreli şarjda bırakılmaması konusunda uyarılarda bulunan telefon tamircileri, sahte bataryalara karşı da vatandaşları uyardı.

Kaynak: İHA
Yaz sıcağında ''cep''te bu hatayı sakın yapmayın - Resim: 1

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle cep telefonlarının bataryalarının ısınması bazı problemlere neden olabiliyor. 

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Yaz sıcağında ''cep''te bu hatayı sakın yapmayın - Resim: 2

En çok meydana gelen problemlerden biri olarak kaynaklı şarj entegrelerinin bozulması göze çarpıyor.

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Yaz sıcağında ''cep''te bu hatayı sakın yapmayın - Resim: 3

Cep telefonlarının bataryalarını şarj edildikten sonra fazla sürede prizde bırakmak şişmeden kaynaklı cihazın ömrünü kısaltabiliyor. 

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Yaz sıcağında ''cep''te bu hatayı sakın yapmayın - Resim: 4

Cep telefon tamircileri sıcak havalarda cep telefonlarının şarjda uzun saatlerde kalmaması gerektiğini tavsiye ederken, sahte bataryalara karşı da uyarılarda bulundu.

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