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Yeni bir dinozor türü keşfedildi! T.Rex'in atası olabilir!

ABD’nin Montana eyaletinde günümüzden 76 milyon yıl önce yaşayan yeni bir dinozor türü bulundu.

Yeni bir dinozor türü keşfedildi! T.Rex'in atası olabilir! - Resim: 1

Günümüzden 70 milyon yıl önce Tyrannosaurus Rex dinozorların en yırtıcısı ve bu “türün kralı” olarak tanımlanıyor. Ama onun hangi türden evrimleştiği ve gelişimi hakkında çok fazla şey bilinmiyor. 

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Yeni bir dinozor türü keşfedildi! T.Rex'in atası olabilir! - Resim: 2

ABD’li bilim insanları bu soruları yanıtlandırabilecek yeni bir keşif yaptı. 

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Yeni bir dinozor türü keşfedildi! T.Rex'in atası olabilir! - Resim: 3

Araştırmacılar, Montana eyaletinde gözlerinin çevresinde boynuzlar bulunan yeni bir türe ait fosil buldu.

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Yeni bir dinozor türü keşfedildi! T.Rex'in atası olabilir! - Resim: 4

Yaklaşık 76,5 milyon yıl öncesine ait fosilleşmiş kafatası ve iskelet parçaları ile keşfedilen ve Daspletosaurus wilsoni'nin verilen türün T. Rex’in atası olduğu düşünülüyor. 

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