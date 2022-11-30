Yeni bir dinozor türü keşfedildi! T.Rex'in atası olabilir!
ABD’nin Montana eyaletinde günümüzden 76 milyon yıl önce yaşayan yeni bir dinozor türü bulundu.
Günümüzden 70 milyon yıl önce Tyrannosaurus Rex dinozorların en yırtıcısı ve bu “türün kralı” olarak tanımlanıyor. Ama onun hangi türden evrimleştiği ve gelişimi hakkında çok fazla şey bilinmiyor.
1 / 10
ABD’li bilim insanları bu soruları yanıtlandırabilecek yeni bir keşif yaptı.
2 / 10
Araştırmacılar, Montana eyaletinde gözlerinin çevresinde boynuzlar bulunan yeni bir türe ait fosil buldu.
3 / 10
Yaklaşık 76,5 milyon yıl öncesine ait fosilleşmiş kafatası ve iskelet parçaları ile keşfedilen ve Daspletosaurus wilsoni'nin verilen türün T. Rex’in atası olduğu düşünülüyor.
4 / 10