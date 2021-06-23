Yeni iPhone 13 ailesinin fiyatları ve satış tarihleri sızdı
Apple'ın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı.
Daha önce doğru çıkan sızıntılara imza atan analist Dan Ives, Apple'ın aklındaki kesin tanıtım ve satış tarihlerini paylaştı.
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Dan Ives'in iddiasına göre yeni iPhone 13 ailesi 14 Eylül 2021 Salı günü tanıtılacak.
17 Eylül'den itibaren Apple ön siparişleri almaya başlayacak ve 24 Eylül tarihinde ise iPhone telefonlar satışa çıkacak.
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Yeni iPhone serisi, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adı altında dört farklı şekilde piyasaya sürülecek.
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Apple'ın A15 model işlemcisini ve 120Hz AMOLED ekrana sahip olacak telefonlara 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri olacak.
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