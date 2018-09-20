Yeni iPhone'ların gizlenen özelliği ortaya çıktı
Apple'ın 12 Eylül'deki lansmanda yeni iPhone modellerinin batarya özelliklerini kullanıcıları ile paylaşmadı. Ancak resmi bir açıklama yapılmasa da sızdırılan belgeler yeni cihazların mAh değerlerini gözler önüne serdi.
Apple resmi bir açıklama gerçekleştirmese de sızdırılan TENAA belgeleri, 2018 model iPhone’ların batarya değerlerini ortaya koyuyor.
iPhone Xs Max, Apple’ın bir akıllı telefonda kullandığı en büyük batarya olan 3 bin 174mAh bataryaya sahip.