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  3. 20 Eylül 2018 11:01

Yeni iPhone'ların gizlenen özelliği ortaya çıktı

Apple'ın 12 Eylül'deki lansmanda yeni iPhone modellerinin batarya özelliklerini kullanıcıları ile paylaşmadı. Ancak resmi bir açıklama yapılmasa da sızdırılan belgeler yeni cihazların mAh değerlerini gözler önüne serdi.

Yeni iPhone'ların gizlenen özelliği ortaya çıktı

Apple resmi bir açıklama gerçekleştirmese de sızdırılan TENAA belgeleri, 2018 model iPhone’ların batarya değerlerini ortaya koyuyor.

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Yeni iPhone'ların gizlenen özelliği ortaya çıktı

Bununla birlikte iPhone Xs’in 2 bin 658mAh bataryaya sahip olduğunu görüyoruz.

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Yeni iPhone'ların gizlenen özelliği ortaya çıktı

iPhone Xs Max, Apple’ın bir akıllı telefonda kullandığı en büyük batarya olan 3 bin 174mAh bataryaya sahip.

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Yeni iPhone'ların gizlenen özelliği ortaya çıktı

Phone XR ise biraz daha küçük 2 bin 942mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapıyor.

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