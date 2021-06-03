Yeni iPhone'un bilgileri sızdırıldı: İşte yeni iPhone 13 modeli...
iPhone'un üreticisi Apple'nın 2021 yılında tanıtacağı yeni modele ilişkin batarya bilgilerinin sızdırıldığı iddia edildi.
Apple'nın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı.
1 / 8
İddiaya göre, yeni iPhone 13'ün batarya kapasiteleri önceki nesillere göre önemli bir artış yaşayacak.
2 / 8
Yeni iPhone 13 Pro Max'in bataryası 12'deki versiyona göre 665mAh daha fazla olacak. Bu da yüzde 15'ten fazla bir artış anlamına geliyor.
3 / 8
Tabii ekranlarda 120Hz'ye geçince pil tüketiminin artacağı muhakkak. Yeni bataryalar, performans artışına ne kadar katkı sağlar sorusunun cevabını zaman gösterecek.
4 / 8