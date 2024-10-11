Yeni milli gururumuz ''Levent'' ilk atış testini geçti

360 DERECE ATIŞ KABİLİYETİ

'Levent yakın hava savunma sistemi', hava hedeflerindeki etkinliği ile Türk Deniz Kuvvetleri'ne vuruş gücü kapasitesi ve esneklik konusunda önemli kazanımlar sağlayacak. Çoklu füze taşıyabilen lançer tasarımı ve salvo atışa izin veren mimari yapıyla geliştirilen Levent, manuel, yarı otomatik ve tam otomatik modlara sahip olacak. Gemi savaş yönetim sistemine tam entegre olarak çalışacak Levent, hızlı reaksiyon süresi ve 360 derece atış kabiliyeti ile deniz platformlarına etkin koruma sağlayacak.