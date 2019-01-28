Yerli haritalar hizmete girdi

Harita Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen harita hizmeti devreye girdi. Türkiye'nin fiziki, siyasi ve topografik haritalarına internet üzerinden yerli ve milli imkanlarla ulaşılabilecek.



Uygulama ile birlikte sokak, cadde bazında görüntüler elde edilebiliyor.



Adres arama, hava fotoğraflarına ulaşılabiliyor.



HGM Atlas ve HGM Küre uygulamaları ile harita alanında dışa bağımlılık ortadan kalkarken, ihtiyaç duyulan coğrafi verinin temini, yerli ve milli imkanlarla sağlanacak.



Haritalara şu linkten ulaşılıyor: https://atlas.harita.gov.tr