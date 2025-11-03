Yerli uydumuz uzayda... 24 saatte Dünya'nın çevresinde tam 15 kez dönecek...

Fergani Uzay, bu projenin ilk adımını 14 Ocak 2025'te başarıyla gerçekleştirdi. İlk uydu olan 102 kg ağırlığındaki FGN-100-d1, ABD'nin Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Transporter-12 görevi kapsamında fırlatıldı. Fırlatmadan yaklaşık 62 dakika sonra yörüngesine başarıyla yerleşen uydu telemetri verilerini iletmeye başladı. Fırlatma süreci Fergani Uzay CEO'su Selçuk Bayraktar ve ekibi tarafından Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezi'nde bulunan Uzay Gözlem ve Kontrol Merkezi'nden anbean takip edildi.