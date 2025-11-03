Yerli uydumuz uzayda... 24 saatte Dünya'nın çevresinde tam 15 kez dönecek...
Tamamen milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin en büyük özel sektör uydusu ve bir günde 15 kez dünya turu atacak olan FERGANİ FGN-100-d2, uzay yolculuğuna başarıyla başladı.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay Teknolojileri, milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği FGN-100-d2 uydusunu, 2 Kasım 2025 sabahı Türkiye saati ile (TSİ) 08.09'da ABD'nin Cape Canaveral SLC-40 Üssü'nden uzaya gönderdi.
Böylece, Fergani Uzay'ın "Konumlandırma Takım Uydu Projesi"nin ikinci adımı da başarıyla tamamlanmış oldu.
Türkiye'nin en büyük özel sektör uydusu olan 104 kg ağırlığındaki FGN-100-d2, SpaceX'in Bandwagon-4 görevi çerçevesinde uzaya taşındı. Fırlatmadan yaklaşık 74 dakika sonra, TSİ 09.23'de fırlatma aracından ayrılarak hedef yörüngesine başarıyla yerleşti. Ardından ilk telemetri verilerini ileterek göreve resmen başladı.
Fergani Uzay, bu projenin ilk adımını 14 Ocak 2025'te başarıyla gerçekleştirdi. İlk uydu olan 102 kg ağırlığındaki FGN-100-d1, ABD'nin Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Transporter-12 görevi kapsamında fırlatıldı. Fırlatmadan yaklaşık 62 dakika sonra yörüngesine başarıyla yerleşen uydu telemetri verilerini iletmeye başladı. Fırlatma süreci Fergani Uzay CEO'su Selçuk Bayraktar ve ekibi tarafından Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezi'nde bulunan Uzay Gözlem ve Kontrol Merkezi'nden anbean takip edildi.