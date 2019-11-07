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  3. 07 Kasım 2019 15:25

Yerli ve milli sniper tüfeğine sipariş yağıyor !

Yerli ve milli sniper tüfeğine sipariş yağıyor !

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle özel bir savunma sanayi şirketi tarafından Türkiye'de ilk kez prototipi tamamlanan yarı otomatik keskin nişancı tüfeğine (sniper tüfeği) 3 ülkeden sipariş geldiğini belirten şirketin Genel Müdürü Emrah Hamzaoğlu, "3 ülkeden sipariş verdiler, bizimle çalışmak istediler" dedi.

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Yerli ve milli sniper tüfeğine sipariş yağıyor !

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Yerli ve milli sniper tüfeğine sipariş yağıyor !

Kırıkkale'de AR-GE çalışmalarına 2018 yılında başlanan ve yüzde 100 yerli ve milli olarak 3 mühendis tarafından tasarlanan yarı otomatik keskin nişancı tüfeğinin, prototipi tamamlandı.

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Yerli ve milli sniper tüfeğine sipariş yağıyor !

Sniper tüfeğinin testleri tamamlandıktan sonra seri üretim için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) da hibe desteği alınacağı bildirildi.

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