Yerli ve milli sniper tüfeğine sipariş yağıyor !
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle özel bir savunma sanayi şirketi tarafından Türkiye'de ilk kez prototipi tamamlanan yarı otomatik keskin nişancı tüfeğine (sniper tüfeği) 3 ülkeden sipariş geldiğini belirten şirketin Genel Müdürü Emrah Hamzaoğlu, "3 ülkeden sipariş verdiler, bizimle çalışmak istediler" dedi.
Kırıkkale'de AR-GE çalışmalarına 2018 yılında başlanan ve yüzde 100 yerli ve milli olarak 3 mühendis tarafından tasarlanan yarı otomatik keskin nişancı tüfeğinin, prototipi tamamlandı.