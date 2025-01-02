Yılların savaşında son raund: iOs mu, Android mi ?
Mobil dünyanın iki yazılımı iOs ve Android bir kez daha karşı karşıya. Bu sefer iki işletim sistemi kimlik avı ve kötü amaçlı yazılımlarla yapılan saldırılar için test edildi ve en güvenli olan yazılım belli oldu...
Mobil güvenlik firması Lookout, 2024’ün üçüncü çeyreğinde mobil cihazlara yönelik tehditlerin önemli ölçüde arttığını ortaya koyan yeni bir rapor yayımladı.
1 / 9
Lookout’un Threat Lab araştırmacıları, işletmelere yönelik kimlik avı ve kimlik bilgisi hırsızlığı girişimlerinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 17’lik bir artış tespit etti.
2 / 9
Ayrıca, kötü amaçlı uygulamaların tespitinde yüzde 32 oranında bir yükseliş kaydedildi.
3 / 9
Raporda dikkat çeken bir diğer veri ise iOS cihazların kimlik avı ve web içerik tehditlerine karşı daha savunmasız olduğu oldu.
4 / 9