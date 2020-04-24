Youtube tarihinin en çok görüntülenen videoları

Kuruluşun 15’inci yılını kutlayan video platformu Youtube, dün platformda ilk yayınlanan “Me at the zoo” (Hayvanat bahçesinde ben) videosunu paylaştı. Pek çok alanda videonun paylaşıldığı sitede müzik videolarının tıklanma rekorları yıllardır sürüyor. Independent, 15 yıllık Youtube tarihinin en çok görüntülenen 15 videosunu derledi.

