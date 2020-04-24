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  3. 24 Nisan 2020 13:31

Youtube tarihinin en çok görüntülenen videoları

Kuruluşun 15’inci yılını kutlayan video platformu Youtube, dün platformda ilk yayınlanan “Me at the zoo” (Hayvanat bahçesinde ben) videosunu paylaştı. Pek çok alanda videonun paylaşıldığı sitede müzik videolarının tıklanma rekorları yıllardır sürüyor. Independent, 15 yıllık Youtube tarihinin en çok görüntülenen 15 videosunu derledi.

Youtube tarihinin en çok görüntülenen videoları

Kuruluşun 15’inci yılını kutlayan video platformu Youtube, dün platformda ilk yayınlanan “Me at the zoo” (Hayvanat bahçesinde ben) videosunu paylaştı. Pek çok alanda videonun paylaşıldığı sitede müzik videolarının tıklanma rekorları yıllardır sürüyor. Independent, 15 yıllık Youtube tarihinin en çok görüntülenen 15 videosunu derledi.

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Youtube tarihinin en çok görüntülenen videoları

1-Luis Fonsi - Despacito ft Daddy Yankee (6,72 milyar görüntülenme)

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Youtube tarihinin en çok görüntülenen videoları

2. Pinkfong - Baby Shark Dance (5,15 milyar görüntülenme)

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Youtube tarihinin en çok görüntülenen videoları

3- Ed Sheeran- Shape of You (4,73 milyar görüntülenme)

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