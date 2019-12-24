Yurtdışı telefon IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu?
Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre, yüzde 22,58 oranında artış gerçekleşecek. Artış; trafik cezaları, yeni kimlik kartı, pasaport ve ehliyet harçlarında gerçekleşecek. Yurt dışından getirelen telefonlarda uygulanan IMEİ ücreti de de
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yeniden değerleme oranlarına ilişkin bilgiler yer aldı. 2019 yılında uygulanan trafik cezaları, pasaport, yeni kimlik kartı, ehliyet harçları ile yurt dışından getirilen telefona uygulanan kayıt ücretleri yüzde 22,58 oranında artırılacak. Bu artışla birlikte yurt dışından alınacak telefonlar 2020'de daha pahalı olarak ülkemize gelecek. 2019 yılında getirilen telefonlarda ise 338 TL'lik bir kazanç elde edilecek. Peki, yurt dışı telefon pasaport kayıt ücreti ne kadar oldu? Iphone, Samsung, Huawei yurt dışı fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
YURT DIŞI TELEFON KAYIT ÜCRETİ NE KADAR? Yurt dışından ülkemize getirilen telefonlar pasaportlara kaydedilerek kullanılabiliyor. Birçok telefon yurt dışından getirildiğinde daha uygun fiyatlara elde edilebiliyor.
Maliyet düşük olduğunda ise yasa dışı telefon satışları artıyor. Haksız rekabet artarken, Türkiye kayıtlı telefon satışlarında esnafın zararı oluyor. 2019 yılında yurt dışı telefon kayıt ücreti 1500 TL olarak uygulanıyordu. Yüzde 22,58 oranında artışla birlikte bu fiyat 1838 TL oldu.