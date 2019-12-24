Yurtdışı telefon IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yeniden değerleme oranlarına ilişkin bilgiler yer aldı. 2019 yılında uygulanan trafik cezaları, pasaport, yeni kimlik kartı, ehliyet harçları ile yurt dışından getirilen telefona uygulanan kayıt ücretleri yüzde 22,58 oranında artırılacak. Bu artışla birlikte yurt dışından alınacak telefonlar 2020'de daha pahalı olarak ülkemize gelecek. 2019 yılında getirilen telefonlarda ise 338 TL'lik bir kazanç elde edilecek. Peki, yurt dışı telefon pasaport kayıt ücreti ne kadar oldu? Iphone, Samsung, Huawei yurt dışı fiyatları ne kadar? İşte detaylar...