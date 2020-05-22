Zoom ücretsiz üyeliği durdurdu!
Pandemi döneminde büyük ilgi gören iletişim uygulaması Zoom, bazı bölgelerde ücretsiz kullanıcı kaydı almayı durdurdu.
Dünya genelinde 330 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan corona virüs (COVID-19) salgını çalışma alışkanlıklarımızı da radikal bir biçimde değiştirdi.
Salgın nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya başlamış durumda.
İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaşmış durumda.