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  3. 22 Mayıs 2020 14:59

Zoom ücretsiz üyeliği durdurdu!

Pandemi döneminde büyük ilgi gören iletişim uygulaması Zoom, bazı bölgelerde ücretsiz kullanıcı kaydı almayı durdurdu.

Zoom ücretsiz üyeliği durdurdu!

Dünya genelinde 330 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan corona virüs (COVID-19) salgını çalışma alışkanlıklarımızı da radikal bir biçimde değiştirdi.

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Zoom ücretsiz üyeliği durdurdu!

Salgın nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya başlamış durumda.

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Zoom ücretsiz üyeliği durdurdu!

İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaşmış durumda.

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Zoom ücretsiz üyeliği durdurdu!

O uygulamalardan en dikkat çekici olanı Zoom. 9 yıl önce kurulan ve aralık 2019’da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren uygulama kısa sürede 300 milyon kullanıcı rakamına ulaşmış durumda.

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