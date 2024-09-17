1 TL deyip geçmeyin... Artık hiç bir şey satın almasa da üzerindeki motifler dikkat çekiyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından basılan bu paraların tasarımı, ülkenin zengin kültürel mirasını ve sanatını gözler önüne seriyor.
Türkiye'nin para birimi olan 1 TL'lik madeni paralar, sadece günlük alışverişlerde kullanılan bir araç olmanın ötesinde, derin kültürel ve sanatsal anlamlar taşıyor.
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Paranın üzerindeki semboller, estetik bir görüntü sunmanın ötesinde, derin bir tarih ve kültür anlatıyor.
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1 TL'lik madeni paraların tasarımı, ünlü heykeltıraş Barış Kara'nın elinden çıkma. Kara'nın tasarımları, Anadolu'nun zengin kültürel mirasını ve sanatını adeta parmaklarımızın ucuna taşıyor. Para üzerindeki desenler, sadece bir estetik değil, aynı zamanda bir tarih anlatıyor.
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Para üzerindeki desenler, özellikle Doğu süsleme sanatlarına dayanan bitki ve yaprak motifleriyle dikkat çekiyor. Bu ayrıntılar, Selçuklu döneminin ikonik kufi yazı tarzıyla birleştirilmiş.
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