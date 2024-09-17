1 TL deyip geçmeyin... Artık hiç bir şey satın almasa da üzerindeki motifler dikkat çekiyor

1 TL'lik madeni paraların tasarımı, ünlü heykeltıraş Barış Kara'nın elinden çıkma. Kara'nın tasarımları, Anadolu'nun zengin kültürel mirasını ve sanatını adeta parmaklarımızın ucuna taşıyor. Para üzerindeki desenler, sadece bir estetik değil, aynı zamanda bir tarih anlatıyor.