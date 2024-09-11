1 yaşında geçirdiği çocuk felci onu durduramadı: 44 yaşındaki yaşam enerjisi hayran bıraktı

1 yaşında çocuk felci sonucu yürüme engelli kalan Zeynep Kubilay "Aslında benim yüzme geçmişim var. Yüzme sporcusuydum lisanslı olarak, Seçkin Bey ve arkadaşlarıyla tanışınca da dalış sporunu denemek istedim. Tabii engelliler için dalış sporunu yapmak zor mudur, kolay mıdır bilemiyorum ama sağ olsunlar bu konuda beni cesaretlendirdiler. Ben de denedim dalışı, böyle başladı. Dalmak benim için kolay ama fiziksel engelliler için yollar ve binalar olmadığından buraya ulaşmak zor oluyor. Dalış yapmak düşünüldüğü kadar zor değil ve dünyanın en güzel şeylerinden biri. Aslında hep istediğim bir şeydi. Görüyordum, tabii filmlerde ya da belgesellerde. Su altında başka bir dünya var, ben aynı zamanda biyolog olduğum için çok ilgimi çeken konular bunlar. Dalış yapmayı, su altını keşfetmeyi her zaman çok istiyordum. Beni cesaretlendirince arkadaşlar denedim ve yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.