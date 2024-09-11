1 yaşında geçirdiği çocuk felci onu durduramadı: 44 yaşındaki yaşam enerjisi hayran bıraktı
Antalya'da 1 yaşındayken çocuk felci nedeniyle yürüme engelli kalan biyoloji öğretmeni Zeynep Kubilay, yamaç paraşütü yapıyor, su altına dalıyor...
Antalya'da bir lisede biyoloji öğretmeni Zeynep Kubilay, 1 yaşında geçirdiği çocuk felci ile yürüme engelli kaldı. Üniversiteyi okuduktan sonra biyolog olan ve Gaziantep'te öğretmen olarak görev yapan Kubilay, tayininin Antalya'ya çıkmasıyla yüzme sporuyla da ilgilenmeye başladı.
Kubilay, lisans aldıktan sonra 2013 yılında katıldığı kadınlar sırt üstü 100 metre yarışında Türkiye üçüncüsü oldu. Aynı zamanda seslendirmeyle de uğraşan Kubilay, burada tanıştığı dalış eğitmeni hocasının tavsiyesi üzerine dalış yapmaya başladı.
Ekstrem sporların hepsiyle ilgilendiğini belirten Zeynep Kubilay, biyolog olduğu için su altının gizemli dünyasını hep merak ettiğini, dalış sporu sayesinde bu dünya ile tanıştığını anlattı. Dalış sporunun kendisi için çok kolay olduğunu ifade eden Kubilay, yüzme sporunda derecesi olduğunu, dalış sporundan önce rafting, at binme ve yamaç paraşütü sporuyla ilgilendiğini, birçok engelli olmayan insanın cesaret edemediği şeyleri yaptığını söyledi.
1 yaşında çocuk felci sonucu yürüme engelli kalan Zeynep Kubilay "Aslında benim yüzme geçmişim var. Yüzme sporcusuydum lisanslı olarak, Seçkin Bey ve arkadaşlarıyla tanışınca da dalış sporunu denemek istedim. Tabii engelliler için dalış sporunu yapmak zor mudur, kolay mıdır bilemiyorum ama sağ olsunlar bu konuda beni cesaretlendirdiler. Ben de denedim dalışı, böyle başladı. Dalmak benim için kolay ama fiziksel engelliler için yollar ve binalar olmadığından buraya ulaşmak zor oluyor. Dalış yapmak düşünüldüğü kadar zor değil ve dünyanın en güzel şeylerinden biri. Aslında hep istediğim bir şeydi. Görüyordum, tabii filmlerde ya da belgesellerde. Su altında başka bir dünya var, ben aynı zamanda biyolog olduğum için çok ilgimi çeken konular bunlar. Dalış yapmayı, su altını keşfetmeyi her zaman çok istiyordum. Beni cesaretlendirince arkadaşlar denedim ve yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.