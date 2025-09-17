10 metrekarelik ekmek teknesine 40 yıllık bir tecrübe sığdırdı ama yetiştirecek çırak bulamıyor

Samsun'un İlkadım ilçesi Site Camii çevresinde esnaflık yapan Nuri Başar, küçük yaşta çırak olarak başladığı mesleğini 40 yıldır sürdürüyor. Çanta, bavul ve ayakkabı tamir ederek geçimini sağlayan Başar, özellikle okul dönemlerinde öğrencilerden gelen taleplerin işlerini canlandırdığını belirtti. Yaz aylarında ise vatandaşların tatilde terlik tercih etmesi nedeniyle işlerin azaldığını dile getiren Başar, "500 liraya alınan pahalı ayakkabıları yeni gibi yapabiliyorum. Orta gelirli vatandaşlar genelde yenisini almayı tercih ediyor ama bilinçli vatandaş tamir ettiriyor" dedi.