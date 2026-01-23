10 yaşında çırak olup öğrenmişti, 50 yaşında Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'nü aldı...

Meslekte çırak bulamadıkları için kendi çocuklarını ve yeğenlerini usta olarak yetiştirmeye çalıştığını söyleyen Mehmet Bilen Fıstıkçı, şöyle konuştu:

“Mesleğimizde şu anda çırak yetişmiyor. Gençlerimiz zorunlu olarak liseyi bitirmek durumunda. Bu yüzden çırak olarak çalıştıramıyoruz. Bu yüzden kendi çocuklarımızı yeğenlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Mesleği öğretemiyoruz başka çıraklara. Bizim zamanımızda bu mesleğin kazancı çok iyiydi. Bir kalfamız, bir memurun maaşını 1 haftada kazanırdı. Bu yüzden bana meslek öğrensin dediler. Çocuk yaşta marangoz olarak başladığım iş hayatımda sedef kakma zanaatkarı oldum ve 40 yıldır da bu meslekle geçimimizi sağlıyoruz. Şu anda yok olmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alıyor ancak biz mesleğimizi yaşatmak için çabalıyoruz. Yurt dışı fuarlarına katılıyoruz. Almanya, Berlin, Fransa, Berlin, İsviçre, Çin, Umman, Bahreyn, Katar gibi yerlerde fuarlara katılıyoruz. Bu mesleğim sayesinde de Cumhurbaşkanımızın elinden ödül aldım. Mesleğime şükrediyorum.”