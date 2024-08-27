109 yıllık Osmanlı top mevziileri görücüye çıktı
Geçen yıl başlatılan proje kapsamında Çanakkale'de toplam 15 top mevziinin restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılarak ziyarete açılması planlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca başlatılan "Top Mevzileri Restorasyonu ve Çevre Düzenleme Projesi" kapsamında Seddülbahir köyü yakınlarındaki Osmanlı top mevzileri gün yüzüne çıkarıldı.
Alan Başkanlığı'nda görevli uzmanlar ve tarihçiler eşliğinde sürdürülen çalışmalarda 109 yıldır toprak altında kalmış tarihi topların çevresi temizlenmeye başlandı.
Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gazetecilere, burada dünyanın en büyük açık hava müzesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.
Hazırlanan proje kapsamında Çanakkale'yi geçilmez yapan, Mehmetçik'in büyük bir destan yazdığı ve kahramanlık örneği sergilemiş olduğu Çanakkale'nin muhafızlığı görevini yapmış 15 top mevzisinin ziyaretçilere açık hale getirildiğini belirten Kaşdemir, "Tarihi alan başkanlığımızca gelen ziyaretçinin Çanakkale ruhunu daha iyi idrak etmesi, Çanakkale kahramanlığını daha iyi anlaması için savaş sırasında kullanılmış ve Mehmetçik'in ayak izleri olan, Mehmetçik'in parmak izleri olan top mevzilerini gelen ziyaretçiye açarak buradaki kahramanlığın daha iyi anlaşılmasını amaçlıyoruz. Çanakkale tarihin nakışını değiştirmiştir. Çanakkale geçilmez yapılarak Türk milleti burada adeta küllerinden yeniden doğmuştur. İşte özellikle Boğaz müdafaasında Çanakkale'yi geçilmez yapan bu arkamızda görmüş olduğumuz top bataryaları toprağın altından gün yüzüne çıkartılarak Çanakkale'nin daha iyi anlaşılmasını amaçlıyoruz." dedi.