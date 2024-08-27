109 yıllık Osmanlı top mevziileri görücüye çıktı

Hazırlanan proje kapsamında Çanakkale'yi geçilmez yapan, Mehmetçik'in büyük bir destan yazdığı ve kahramanlık örneği sergilemiş olduğu Çanakkale'nin muhafızlığı görevini yapmış 15 top mevzisinin ziyaretçilere açık hale getirildiğini belirten Kaşdemir, "Tarihi alan başkanlığımızca gelen ziyaretçinin Çanakkale ruhunu daha iyi idrak etmesi, Çanakkale kahramanlığını daha iyi anlaması için savaş sırasında kullanılmış ve Mehmetçik'in ayak izleri olan, Mehmetçik'in parmak izleri olan top mevzilerini gelen ziyaretçiye açarak buradaki kahramanlığın daha iyi anlaşılmasını amaçlıyoruz. Çanakkale tarihin nakışını değiştirmiştir. Çanakkale geçilmez yapılarak Türk milleti burada adeta küllerinden yeniden doğmuştur. İşte özellikle Boğaz müdafaasında Çanakkale'yi geçilmez yapan bu arkamızda görmüş olduğumuz top bataryaları toprağın altından gün yüzüne çıkartılarak Çanakkale'nin daha iyi anlaşılmasını amaçlıyoruz." dedi.