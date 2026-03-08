110 metrede her türlü zorluğa göğüs geriyor... 20 yaşındaki genç kız vinç operatörü oldu!
Annesinin tavsiyesiyle adım attığı kule vinç operatörlüğünde 2 yılı geride bırakan 20 yaşındaki Mezra Coşkun, inşaat sektöründe erkek egemenliğini yıkan kadınlardan biri. 110 metreye varan yüksekliklerde çalışan Coşkun, önyargılara kulak asmayarak hayallerinin peşinden gidiyor.
Ankara’da yaşayan 20 yaşındaki Mezra Coşkun, inşaat sektörünün zorlu ve genellikle erkeklerin domine ettiği "kule vinç operatörlüğü" alanında kariyer yaparak tabuları yıkıyor. Annesinin desteğiyle bu mesleğe yönelen Coşkun, yaklaşık 2 yıldır metrelerce yükseklikte devasa makineleri yöneterek ekmeğini gökyüzünde kazanıyor.
Mesleğe başlama sürecini anlatan Coşkun, çevresindeki "kadının inşaatta ne işi var" tarzındaki önyargılara rağmen yılmadığını ifade ediyor.
"Annem zamanında sosyal medyada gördüğü bir videoyu bana gösterip 'tam sana göre' demişti. O günden beri hayalimden vazgeçmedim. Çevremdekiler 'vincin altından bile geçemezsin' diyordu ama bugün birçok önemli projede görev aldım" diyerek başarısının arkasındaki motivasyonu dile getiriyor.
Çalışma şartlarının oldukça zorlu olduğunu belirten genç operatör, sabah 08.00’de çıktığı vinç kabininde akşam 17.00’ye kadar kaldığını anlatıyor.