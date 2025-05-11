12 Mayıs haftası burç yorumları: İşte haftanın en şanslı ve en riskli burçları

Boğa ve Yükselen Boğa; Akrep burcunda Uranüsyen dolunay meydana geliyor. Bu dolunay tam karşında gerçekleşiyor; ilişkiler, evlilik, ortaklıklar gündeminin tam ortasında. Hayatında biri varsa, onunla ilgili bir dönüm noktası yaşanabilir. Evliysen, eşinle arandaki dinamiklerde önemli bir karar alman gerekebilir. Bekârsan, bir ilişki başlayabilir ya da eski bir ilişki kapanabilir. Eğer bir ortaklık varsa, orada da ani bir kriz ya da kopuş yaşanabilir. Karşındaki kişilerin tavırları seni şaşırtabilir, daha önce hiç görmediğin yönlerini görebilirsin. Bu dönemde kendi ihtiyaçlarını daha net dile getirme ihtiyacı duyacaksın. Sürekli fedakârlık ettiğin bir ilişkide artık isyan bayrağını çekebilirsin. Bazı şeylerin artık sürdürülemez olduğunu fark edeceksin. Belki de “Artık bana bu ilişki hizmet etmiyor” demenin zamanı gelmiştir. Diğer yandan, hayatına yeni ve sıra dışı biri de girebilir. Bu kişiyle kuracağın bağ alışıldık olmayabilir, ama seni çok şeyle yüzleştirebilir. Kiminle ne tür bir ilişki kurmak istediğini daha net göreceksin.