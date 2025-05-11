12 Mayıs haftası burç yorumları: İşte haftanın en şanslı ve en riskli burçları
Türkiye'nin en ünlü astrologlarından olan Dinçer Güner, 12 Mayıs haftasında yaşanacak Uranüsyen dolunayı işaret ederek haftanın burç yorumlarını açıkladı. İşte hem burcuna hem de yükselenine göre ünlü astrolog Dinçer Güner'in 12 Mayıs haftası burç yorumları...
Koç ve Yükselen Koç; Akrep burcunda Uranüsyen dolunay meydana geliyor. Bu dolunay senin para, borç, alacak-verecek, miras, ortaklı gelirler alanında gerçekleşiyor. Maddi konularda bir farkındalık kazanıyorsun; bir ödeme, borç ya da mirasla ilgili bir gelişme gündeme gelebilir. Eşin ya da ortağının maddi durumu da seni yakından ilgilendirebilir. Uranüs karşıtlığı, sürpriz harcamalara işaret edebilir. Bu harcama dijital, elektronik, mekanik konularla ilgili olabilir. Bankayla ilgili ani bir karar, vergi ya da sigorta konuları gündeme düşebilir. Kredi kartı ya da banka hesabında beklenmedik hareketlilik olabilir. Bu dönem maddi risk alma zamanı değil; temkinli olman faydalı olur. Duygusal krizlerle baş etme yöntemini sorgulayacaksın. Özellikle bir ilişkide sınır ihlali varsa, bu çok net biçimde ortaya çıkabilir. Maddi konular üzerinden başlayan bir tartışma, aslında derin güvensizlikleri açığa çıkarabilir. Kriz gibi görünen bir durum aslında seni özgürleştirebilir. Eski bir borcu kapatmak ya da bir ortaklığı sonlandırmak da bu döneme denk gelebilir.
Boğa ve Yükselen Boğa; Akrep burcunda Uranüsyen dolunay meydana geliyor. Bu dolunay tam karşında gerçekleşiyor; ilişkiler, evlilik, ortaklıklar gündeminin tam ortasında. Hayatında biri varsa, onunla ilgili bir dönüm noktası yaşanabilir. Evliysen, eşinle arandaki dinamiklerde önemli bir karar alman gerekebilir. Bekârsan, bir ilişki başlayabilir ya da eski bir ilişki kapanabilir. Eğer bir ortaklık varsa, orada da ani bir kriz ya da kopuş yaşanabilir. Karşındaki kişilerin tavırları seni şaşırtabilir, daha önce hiç görmediğin yönlerini görebilirsin. Bu dönemde kendi ihtiyaçlarını daha net dile getirme ihtiyacı duyacaksın. Sürekli fedakârlık ettiğin bir ilişkide artık isyan bayrağını çekebilirsin. Bazı şeylerin artık sürdürülemez olduğunu fark edeceksin. Belki de “Artık bana bu ilişki hizmet etmiyor” demenin zamanı gelmiştir. Diğer yandan, hayatına yeni ve sıra dışı biri de girebilir. Bu kişiyle kuracağın bağ alışıldık olmayabilir, ama seni çok şeyle yüzleştirebilir. Kiminle ne tür bir ilişki kurmak istediğini daha net göreceksin.
İkizler ve Yükselen İkizler ; Akrep burcunda Uranüsyen dolunay meydana geliyor. Bu dolunay senin gündelik hayat, sağlık, iş ortamı ve sorumluluklar alanında gerçekleşiyor. İşinle ilgili bir proje tamamlanabilir ya da çalışma arkadaşlarınla ilgili bir mesele sonuçlanabilir. Uranüs etkisi ile gizli kalmış bir bilgi ortaya çıkabilir. Ofiste beklenmedik bir kriz, ani bir görev değişimi ya da çalışma düzeninde ani bir değişiklik yaşayabilirsin. Sağlıkla ilgili daha önce fark etmediğin bir şikâyet belirginleşebilir. Günlük düzenin, alışkanlıkların, uykun, beslenmen—hepsi yeniden yapılandırmak isteyebilirsin. “Ben neden hep başkalarının işini toparlıyorum?” sorusu zihnine düşebilir. Patronun ya da çalışma arkadaşlarınla aranda gelişen durumlar seni değiştirmeye zorlayabilir. Hizmet ettiğin konular değişiyor. Bu bir işten ayrılma ya da yepyeni bir pozisyona geçme zamanı olabilir. Belki de uzun zamandır sürdürdüğün bir alışkanlığı ya da rolü bırakma zamanı gelmiştir.
Yengeç ve Yükselen Yengeç ; Akrep burcunda Uranüsyen dolunay meydana geliyor. Kalbini çarptıran bir dolunay bu. Aşk hayatın, flörtlerin, çocuklarla ilişkilerin ve yaratıcı yönünle ilgili konular ön planda. Uranüs’ün karşıtlığı, aşk hayatında ani bir gelişmeyi tetikleyebilir. Bir ilişki bir anda başlayabilir, ya da var olan bir bağ beklenmedik bir şekilde kopabilir. Aşkta sürprizlere açık ol. Ayrıca çocuklarla ilgili konular da gündeme gelebilir; bir hamilelik haberi ya da çocukla ilgili önemli bir karar çıkabilir. Yaratıcılığını ifade ettiğin bir alan varsa, orada bir tamamlanma ya da farkındalık yaşayabilirsin. Uzun süredir üzerinde çalıştığın bir proje artık meyvesini vermeye başlayabilir. Hayattan ne kadar keyif aldığını, aldığın keyfin ne kadar sana ait olduğunu sorgulama zamanı. Sosyal çevrenin etkisiyle bastırdığın istekler su yüzüne çıkabilir. Kendini ifade etme, cesaret gösterme, sahneye çıkma zamanı olabilir. Bu dönem paranı riskli yatırım araçlarında değerlendirmek isteyebilirsin.