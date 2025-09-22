1.5 yıldır geçmek bilmeyen öksürüğün nedeni şaşırttı

'BRONKOSKOPİ İŞLEMİ İLE ÇIKARTTIK'

Doktor Ömer Emre Aşkın, hastanın kendilerine geçmeyen öksürük şikayeti ile başvurduğunu belirterek, "Yaptığımız tetkiklerde şüpheli bir alan gördük. Bronkoskopi işlemi ile kamera ile akciğerlerine girerek yabancı bir cisim gördük. Bir operasyon ile kabak çekirdeği olarak tespit edilen maddeyi çıkararak hastamızı sağlığına kavuşturduk" dedi.

A.T. ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti. (DHA)