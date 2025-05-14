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19 Mayıs'la birlikte 3 güne çıkan hafta sonunun hava durumu belli oldu

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri açıklandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın da resmi tatil olması nedeniyle bu hafta 3 güne çıkan hafta sonu tatilinde kısa süreliğine tatil planı yapanlara kötü haber... Çok sayıda ilimizde sağanak yağış bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
19 Mayıs'la birlikte 3 güne çıkan hafta sonunun hava durumu belli oldu - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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19 Mayıs'la birlikte 3 güne çıkan hafta sonunun hava durumu belli oldu - Resim: 2

Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu (Van hariç), Adana, Çankırı, Kırıkkale, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis bekleniyor.

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19 Mayıs'la birlikte 3 güne çıkan hafta sonunun hava durumu belli oldu - Resim: 3

Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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19 Mayıs'la birlikte 3 güne çıkan hafta sonunun hava durumu belli oldu - Resim: 4

15-21 Mayıs tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

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