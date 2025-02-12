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19 yıldır biriktiriyordu, dükkanında sergilemeye başladı

Kilis'te 19 yıldır hem yurtiçinden hem de yurtdışından antika eşya toplayan bir antikacı topladığı eserleri dükkanında sergiliyor.

Kaynak: İHA
19 yıldır biriktiriyordu, dükkanında sergilemeye başladı - Resim: 1

Kilis'te 19 yılı aşkın süredir antikacılık yapan Murat Üzüm Balı, mesleğe ilk adımını Romanya'dan aldığı ve ülkeyi simgeleyen bir eserle attığını belirtti.

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19 yıldır biriktiriyordu, dükkanında sergilemeye başladı - Resim: 2

Yıllar içinde antika tutkusunu geliştirerek geniş bir koleksiyon oluşturan Üzüm Balı, hem yurtiçinden hem de yurtdışından yoğun ziyaretçi ağırlıyor.

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19 yıldır biriktiriyordu, dükkanında sergilemeye başladı - Resim: 3

Kilis'in kültürel değerlerini yaşatmaya ve antikacılıkta daha ileriye gitmeye kararlı olduğunu vurgulayan Üzüm Balı, bu tutkusunu ziyaretçileriyle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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19 yıldır biriktiriyordu, dükkanında sergilemeye başladı - Resim: 4

Antika dükkanına Romanya, Kuzey Kıbrıs, Hollanda, İngiltere ve Azerbaycan gibi ülkelerden ziyaretçiler geldiğini ifade eden Üzüm Balı, Türkiye'nin 81 ilinden de misafirlerin ilgisiyle karşılaştıklarını belirtti.

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