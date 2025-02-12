19 yıldır biriktiriyordu, dükkanında sergilemeye başladı
Kilis'te 19 yıldır hem yurtiçinden hem de yurtdışından antika eşya toplayan bir antikacı topladığı eserleri dükkanında sergiliyor.
Kaynak: İHA
Kilis'te 19 yılı aşkın süredir antikacılık yapan Murat Üzüm Balı, mesleğe ilk adımını Romanya'dan aldığı ve ülkeyi simgeleyen bir eserle attığını belirtti.
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Yıllar içinde antika tutkusunu geliştirerek geniş bir koleksiyon oluşturan Üzüm Balı, hem yurtiçinden hem de yurtdışından yoğun ziyaretçi ağırlıyor.
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Kilis'in kültürel değerlerini yaşatmaya ve antikacılıkta daha ileriye gitmeye kararlı olduğunu vurgulayan Üzüm Balı, bu tutkusunu ziyaretçileriyle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.
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Antika dükkanına Romanya, Kuzey Kıbrıs, Hollanda, İngiltere ve Azerbaycan gibi ülkelerden ziyaretçiler geldiğini ifade eden Üzüm Balı, Türkiye'nin 81 ilinden de misafirlerin ilgisiyle karşılaştıklarını belirtti.
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