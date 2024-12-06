2 asırlık tarih burada gizli: Özel anahtarla giriliyor, kitaplara eldivenle dokunuluyor
Türkiye'nin paha biçilemez kitapları İzmir Tire'de bulunan 195 yıllık bu kütüphanede korunuyor. 5 binden fazla kitabı barındıran kütüphanede en eski kitap 860 yaşında.
İzmir'in Tire ilçesinde, 195 yıllık asırlık Necippaşa Kütüphanesi Türkiye'nin önemli el yazmalarına, basma eserlerini ev sahipliği yapıyor. 1826 yılında inşaatına başlanan, 1829 yılında hizmete açılan kütüphanede; Türkçe, Arapça ve Farsça ağırlıklı 5 bin 300 eser özenle korunuyor.
Tire Necippaşa Kütüphanesinde en eski kitap ise 860 yaşında. Kütüphane yine; 765 yıllık, 600 yıllık, 500 yıllık nadide eserlere de ev sahipliği yaparken, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sallallâhu aleyhi vesellem) Sakal-ı Şerifi de kütüphanede yer alıyor ve özel günlerde ziyarete açılıyor.
Asırlık bir kapıdan özel bir anahtarla içeri giriş yapılan kütüphaneyi 7/24 güvenlik görevlileri korurken, Türkiye'nin en önemli paha biçilemez eserlerinin yer aldığı kütüphane ziyaretçilerinde ilgisini çekiyor.
İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kütüphanede, asırlık kitapların rutubetten etkilenmemesi ve korunması amacıyla özel bir iklimlendirme sistemiyle ortamın sıcaklığı 18 derecede sabit tutuluyor.