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2 asırlık tarih burada gizli: Özel anahtarla giriliyor, kitaplara eldivenle dokunuluyor

Türkiye'nin paha biçilemez kitapları İzmir Tire'de bulunan 195 yıllık bu kütüphanede korunuyor. 5 binden fazla kitabı barındıran kütüphanede en eski kitap 860 yaşında.

Kaynak: İHA
2 asırlık tarih burada gizli: Özel anahtarla giriliyor, kitaplara eldivenle dokunuluyor - Resim: 1

İzmir'in Tire ilçesinde, 195 yıllık asırlık Necippaşa Kütüphanesi Türkiye'nin önemli el yazmalarına, basma eserlerini ev sahipliği yapıyor. 1826 yılında inşaatına başlanan, 1829 yılında hizmete açılan kütüphanede; Türkçe, Arapça ve Farsça ağırlıklı 5 bin 300 eser özenle korunuyor.

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2 asırlık tarih burada gizli: Özel anahtarla giriliyor, kitaplara eldivenle dokunuluyor - Resim: 2

Tire Necippaşa Kütüphanesinde en eski kitap ise 860 yaşında. Kütüphane yine; 765 yıllık, 600 yıllık, 500 yıllık nadide eserlere de ev sahipliği yaparken, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sallallâhu aleyhi vesellem) Sakal-ı Şerifi de kütüphanede yer alıyor ve özel günlerde ziyarete açılıyor.

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2 asırlık tarih burada gizli: Özel anahtarla giriliyor, kitaplara eldivenle dokunuluyor - Resim: 3

Asırlık bir kapıdan özel bir anahtarla içeri giriş yapılan kütüphaneyi 7/24 güvenlik görevlileri korurken, Türkiye'nin en önemli paha biçilemez eserlerinin yer aldığı kütüphane ziyaretçilerinde ilgisini çekiyor.

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2 asırlık tarih burada gizli: Özel anahtarla giriliyor, kitaplara eldivenle dokunuluyor - Resim: 4

 İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kütüphanede, asırlık kitapların rutubetten etkilenmemesi ve korunması amacıyla özel bir iklimlendirme sistemiyle ortamın sıcaklığı 18 derecede sabit tutuluyor.

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