2 bin 300 yıllık kaya mezarlarından tarihi eser fışkırdı

‘3 AY BOYUNCA BU ESERLERİ GÖRME ŞANSINA SAHİP’

Yapılan kazı çalışmasına ilişkin bilgi veren Hasankeyf Müze Müdürü Şehmus Genç, “Hasankeyf’imiz 12 bin yıl öncesine tarihi dayanan ve onlarca medeniyete ev sahipliği hatta başkentlik yapmış olan önemli bir ilçemiz. Geçen sene Hasankeyf ilçemize bağlı Akalin köyünde bakanlığımızın izinleriyle kurtarma kazıları gerçekleştirdik. Bu kurtarma kazısında biz 79 kaya mezarı buluntusuna ulaştık ve kaya mezarların kazılarını gerçekleştirdik. Bu kazılardan birçok eser elde ettik. Bulduğumuz bu kaya mezarlar, Helenistik dönem ve pers dönemini yansıtmaktadır. Yaklaşık olarak 2 bin 300 yıl öncesine dayanmaktadırlar. Mezar buluntuları arasında çok sayıda esere denk geldik. Bunlar arasında önemli sayılabilecek sikkelerimiz, mühürler, seramik buluntuları, bilezikler ve çeşitli arkeolojik buluntular yer almaktadır. Mezarlarda 39 tane esere denk geldik. Bunların 26 tanesini Cumhuriyetimizin 102'nci yılı münasebetiyle, Bakanlığımızın yaptığı bir projede bugün itibarıyla teşhire çıkardık. Bu eserlerin geçici süreliğine 3 ay boyunca teşhire sunmamız bizim için önemli. Ziyaretçilerimiz 3 ay boyunca bu eserleri teşhirde görme şansına sahipler. Tüm vatandaşlarımızı özellikle Hasankeyf Müzemize ve özellikle yeni teşhire çıkardığımız eserleri görmeleri için davet ediyoruz" dedi. (DHA)