2 bin yaşındaki parmağı yüzüklü gizemli bronz kol parçası ilgi odağı oldu
İzmir Arkeoloji Müzesi'ndeki yenileme çalışmaları sonrasında bulunduktan 45 yıl sonra ilk kez sergilenen, kime ait olduğu belirlenemeyen Roma Dönemi'ne ait kol ilgi odağı oldu...
Kaynak: DHA
İzmir Arkeoloji Müzesi'nde 2 aylık süreçte gerçekleştirilen çalışmada, 1790 metrekarelik alandaki 4 ayrı salonda, 12 vitrinde yenileme çalışması yapıldı.
Bulunduktan 45 yıl sonra ilk kez sergilenen, kime ait olduğu belirlenemeyen Roma Dönemi'ne ait kol gibi çok sayıda eser depolardan teşhire çıktı.
Müze Müdürü Savaş Gürbüz, "Başı olmadığı için kime ait olduğunu tespit edilememiş. Parmağında bir yüzük var, yaklaşık 2 bin yıllık bir eser" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sağladığı ödenekle, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde hummalı bir çalışma başladı.
