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  4. 2 bin yıllık sırrı çözene 15 milyon TL ödül verilecek

2 bin yıllık sırrı çözene 15 milyon TL ödül verilecek

İtalya'daki Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla lavların ve küllerin altında kalan Herculaneum parşömenlerini çözene 15 milyon TL ödül verilecek.

2 bin yıllık sırrı çözene 15 milyon TL ödül verilecek - Resim: 1

MS 79 yılında, Vezüv Yanardağı'nın patlaması İtalya’nın Pompeii ve Herculaneum kentlerini yerle bir etti. Lavların ve volkanik küllerin altında kalan Herculaneum'da, bugün “Herculaneum Parşömenleri” olarak bilinen yaklaşık bin 800 papirüs tomarı bulundu.

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2 bin yıllık sırrı çözene 15 milyon TL ödül verilecek - Resim: 2

DOKUNMAK İMKANSIZ

Bu parşömenlerin, antik Yunan ve Roma dünyasının derin felsefi ve edebi metinlerini barındırdığı düşünülüyor. Ancak volkanik ısı nedeniyle kömürleşmiş bu tomarlara fiziksel olarak dokunmak imkânsız; en ufak bir müdahalede bile parçalanarak toza dönüşüyorlar.

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2 bin yıllık sırrı çözene 15 milyon TL ödül verilecek - Resim: 3

DAHA GELİŞMİŞ YÖNTEMLER

Bilim insanları, kırılgan parşömenleri açmadan okumak için X-ışını taramaları, yapay zeka ve mürekkep algılama teknolojilerini yöntemler geliştiriyor.

Oxford Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, Diamond Light Source tarama tesisinde gerçekleştirdikleri son çalışmada, PHerc.172 adlı bir parşömenin üzerindeki bazı Yunanca kelime parçalarını ortaya çıkardı. Ancak metnin tamamının çözülebilmesi için daha gelişmiş yöntemlere ihtiyaç duyuluyor.

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2 bin yıllık sırrı çözene 15 milyon TL ödül verilecek - Resim: 4

15 MİLYON TÜRK LİRASI

Bilim insanları, Herculaneum parşömenlerindeki gizli metinleri tamamen ortaya çıkarabilecek algoritmaları geliştirmek için dünya çapında bir yarışma başlattı.

Yarışmayı kazanan yetenekli mühendislere 400 bin sterlin (yaklaşık 15 milyon TL) ödül verilecek.

Yarışma, 31 Aralık’ta sona erecek.

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