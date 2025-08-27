2 bölgede fırtına, 5 ilde gök gürültülü sağanak alarmı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar bekleniyor. Hatay, Denizli, Trabzon, Rize ve Artvin'de ise sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz Bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Hatay kıyıları ile Denizli'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
Meteoroloji'nin 27 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasından beklenen hava durumuna ilişkin raporuna göre, hava sıcaklıkları güney ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında yer yer altında seyredecek.
İşte 5 günlük haritalı hava durumu...