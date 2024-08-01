2 gün boyunca ölen yavrusunun başından ayrılmadı
Diyarbakır'da eşek, aracın çarpması sonucu ölen yavrusunun başından 2 gün boyunca ayrılmadı. Belediye ekipleri yavru eşeği gömüp, eşeği sahibine ulaştırdı.
Kaynak: DHA
Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi Karaköprü mevkisinde, 30 Temmuz'da annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan yavru eşek, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen aracın çarpması sonucu öldü.
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Sürücü kaçarken, eşek ise yavrusunun başından 2 gün boyunca ayrılmadı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Durumu fark eden çevredekiler, eşeğe yem ve su verip, belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler, yavru eşeği gömüp, anne eşeği ise veteriner kontrolünün ardından sahibine ulaştırdı.
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Aracın tespiti için de İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi verildi.
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