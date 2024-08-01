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2 gün boyunca ölen yavrusunun başından ayrılmadı

Diyarbakır'da eşek, aracın çarpması sonucu ölen yavrusunun başından 2 gün boyunca ayrılmadı. Belediye ekipleri yavru eşeği gömüp, eşeği sahibine ulaştırdı.

Kaynak: DHA
2 gün boyunca ölen yavrusunun başından ayrılmadı - Resim: 1

Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi Karaköprü mevkisinde, 30 Temmuz'da annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan yavru eşek, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen aracın çarpması sonucu öldü. 

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2 gün boyunca ölen yavrusunun başından ayrılmadı - Resim: 2

Sürücü kaçarken, eşek ise yavrusunun başından 2 gün boyunca ayrılmadı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

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2 gün boyunca ölen yavrusunun başından ayrılmadı - Resim: 3

Durumu fark eden çevredekiler, eşeğe yem ve su verip, belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler, yavru eşeği gömüp, anne eşeği ise veteriner kontrolünün ardından sahibine ulaştırdı. 

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2 gün boyunca ölen yavrusunun başından ayrılmadı - Resim: 4

Aracın tespiti için de İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi verildi. 

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