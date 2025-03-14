2 günün keyfini çıkarın: Hafta sonu bahar, yeni haftada ise kış geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu beklenti raporlarına göre hava sıcaklıkları hafta sonu boyunca Türkiye genelinde yükselmeye devam edecek. Ancak gelecek hafta sağanak yağışlar yeniden Türkiye'yi etkisi altına alacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.
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Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Rüzgarın; Marmara’nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
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SICAKLIKLAR 15 DERECE AZALACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmin raporunu açıkladı. Son verilere göre; yurt genelinde 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.
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