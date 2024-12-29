2 yıldır bu an bekleniyordu: Salda Kayak Merkezi'nde sezon başlıyor

Tesis çalışma saatleri hakkında da bilgi veren Çiftçi, "Tesis sabah saat 10'da açılıyor, akşam 18.00 civarı kapanıyor. Burası haftanın 7 günü açık. Gelecek misafirlerimiz için güzel bir butik dağımız var. Kayak olarak pistlerimiz çok uygun, zorluk çekecekleri hiçbir alan yok. Sakatlanma riski çok az. Biz burada bütün önlemleri almış durumdayız. Jandarma, asayiş ve arama kurtarma ekipleri burada hazır bulunuyor. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Bugün itibarıyla sezonu açmış bulunmaktayız. Salda Kayak Merkezi olarak tüm kayak severleri bekleriz" diye konuştu.