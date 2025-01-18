2024 yılının en popüler bebek isimleri açıklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen yıl 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini açıkladı. 2024 yılının en popüler bebek isimleri de belli oldu.
Kaynak: DHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre; 2024'te 937 bin 369 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi. 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum gerçekleşti." dedi. Bakan Yerlikaya, en çok tercih edilen bebek isimlerini de açıkladı. İşte 2024 yılının en popüler bebek isimleri:
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Defne ismi 7 bin 661 bebeğe verildi. 7 bin 554 bebeğe Asel ismi konuldu.
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6 bin 722 bebeğe Zeynep, 5 bin 167 bebeğe Asya ve 4 bin 838 bebeğe Gökçe ismi konuldu.
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ALPARSLAN İLK SIRADA
Erkek bebeklerden ise 8 bin 304'üne Alparslan, 5 bin 796'sına Göktuğ, 5 bin 34'üne Yusuf, 4 bin 878'ine Metehan, 4 bin 349'una ise Ömer Asaf ismi konuldu.
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