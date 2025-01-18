2024 yılının en popüler bebek isimleri açıklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre; 2024'te 937 bin 369 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi. 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum gerçekleşti." dedi. Bakan Yerlikaya, en çok tercih edilen bebek isimlerini de açıkladı. İşte 2024 yılının en popüler bebek isimleri: