2024 yılının ''zaman kaybı'' filmleri açıklandı
2024 yılında izleyiciyle buluşan bazı filmler eleştirmenleri hayal kırıklığına uğrattı. Variety eleştirmenleri yılın en kötü filmlerini açıkladı.
Owen Gleibermann'ın seçtiği en kötü 5 film
5. Lisa Frankenstein
1989'da, Lisa adındaki bir liseli kız, bir fırtına sırasında yanlışlıkla Viktorya döneminden kalma yakışıklı bir cesedi yeniden canlandırır.
1 / 10
4. The End
Film, tuz madeninin derinliklerine inşa edilmiş süslü bir sığınakta saklanan bir ailenin hikayesini anlatıyor.
2 / 10
3. Reagen
Film, aynı zamanda oyuncu olan eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın hayatına odaklanıyor.
3 / 10
2. Rumours
Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett'in rol aldığı film, küresel bir krizle ilgili bir açıklama yapmak için bir araya gelen liderlerin ormanda kaybolmasını beyazperdeye aktarıyor.
4 / 10