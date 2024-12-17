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  4. 2024 yılının ''zaman kaybı'' filmleri açıklandı

2024 yılının ''zaman kaybı'' filmleri açıklandı

2024 yılında izleyiciyle buluşan bazı filmler eleştirmenleri hayal kırıklığına uğrattı. Variety eleştirmenleri yılın en kötü filmlerini açıkladı.

2024 yılının ''zaman kaybı'' filmleri açıklandı - Resim: 1

Owen Gleibermann'ın seçtiği en kötü 5 film 

5. Lisa Frankenstein

1989'da, Lisa adındaki bir liseli kız, bir fırtına sırasında yanlışlıkla Viktorya döneminden kalma yakışıklı bir cesedi yeniden canlandırır.

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2024 yılının ''zaman kaybı'' filmleri açıklandı - Resim: 2

4. The End

Film, tuz madeninin derinliklerine inşa edilmiş süslü bir sığınakta saklanan bir ailenin hikayesini anlatıyor.

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2024 yılının ''zaman kaybı'' filmleri açıklandı - Resim: 3

3. Reagen

Film, aynı zamanda oyuncu olan eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın hayatına odaklanıyor.

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2024 yılının ''zaman kaybı'' filmleri açıklandı - Resim: 4

2. Rumours

Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett'in rol aldığı film, küresel bir krizle ilgili bir açıklama yapmak için bir araya gelen liderlerin ormanda kaybolmasını beyazperdeye aktarıyor.

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