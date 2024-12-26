2024'te Türkiye'de en çok konuşulanlar açıklandı

İsrail-Filistin Savaşı: 7 Ekim 2023’te Hamas’ın yaptığı saldırıyla yeniden başlayan İsrail - Filistin Savaşı, bu yıl 1milyon 804 bin 798 haberle dijital basında en çok konuşulan konu oldu. 2023’te ise 642 bin 622 haberle üçüncü sırada konumlanmıştı.

Türkiye Seçimleri: 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçim hakkında 2024’te dijital basında 1 milyon 623 bin 396 haber yayımlandı.

Faiz ve enflasyon: Basının da radarındaki bu konu hakkında yıl boyunca 1 milyon 244 bin 098 haber yayımlandı.

Emekliler: Dijital basında sıkça yer buldu. 2024 boyunca emekliler hakkında 849 bin 492 haber yapıldı.

Yapay zeka: 2024, yapay zeka alanında önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Yapay zeka destekli araçlar pek çok sektörde verimlilik ve inovasyonu artırırken, karmaşık sorunlara daha hızlı ve etkili yanıtlar sunmaya başladı. Yıl boyunca yapay zeka hakkında toplam 789 bin 048 haber yayımlandı.”