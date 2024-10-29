2024'ün en iyi filmleri listesi açıklandı
Gişe rekortmenlerinden festival filmlerine... ABD merkezli Vanity Fair dergisi, 2024 yılının en iyi filmleri listesini açıkladı.
Kültür, moda ve politika hakkında yayın yapan ABD merkezli Vanity Fair dergisi, 2024 yılında izleyiciyle buluşan en iyi filmleri açıkladı. İşte 2024'ün en iyi filmleri...
Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2
Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune'un devam filmi Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2'de Paul, Harkonnen ailesinin saldırısından kurtulduktan sonra, Fremenlerle birlikte yaşamaya başlar.
Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık
"War for the Planet of the Apes" ile tamamlanan son üçlemenin yaklaşık 300 yıl sonrasında geçen Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık filmi, yılın en iyi yapımları arasında.
Rebel Ridge
Bir çanta dolusu paraya yerel polis haksız şekilde el koyunca eski bir deniz piyadesi, küçük bir kasabadaki yolsuzlukla mücadele eder.