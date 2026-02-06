2026 Avrupa Bisiklet Şehri seçilen ilimizde Velespit Müzesi açıldı

Kentin bisiklet şehri olmasında en önemli etkinin Konya Veledromu olduğunu ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya bir bisiklet şehri, bunu taçlandıranlardan en önemlisi Konya Veledromu oldu. Türkiye’nin ilk, dünyadaki 20 veledromdan biri. 1-5 Şubat tarihlerinde de Avrupa Bisiklet Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. 30 ülkeden 310'a yakın sporcu şehrimizde yarıştı. Birkaç dünya rekoru geldi. Bu da pistin ne kadar hızlı olduğunun göstergesi” diye konuştu.