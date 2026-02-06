2026 Avrupa Bisiklet Şehri seçilen ilimizde Velespit Müzesi açıldı
Avrupa Belediyeler Birliği tarafından 2026 Avrupa Bisiklet Şehri seçilen Konya’da Türkiye’nin ilk bisiklet müzesi olan ‘Velespit Müzesi’ hizmete açıldı.
Konya, 680 kilometrelik bisiklet yolu, bisiklet tramvayı ve Türkiye’nin ilk, dünyadaki 20 veledromu arasında olan Konya Veledromu ile bisiklet şehri haline geldi.
Avrupa Belediyeler Birliği de Konya’yı 2026 Avrupa Bisiklet Şehri seçti. Konya Veledromu da 1-5 Şubat tarihleri arasında UEC 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, Dar-ül Mülk Projesi kapsamında Kılıçarslan Meydanı’ndaki Konya Meydan Evleri’nde oluşturulan Velespit Müzesi hizmet vermeye başladı.
Kentin bisiklet şehri olmasında en önemli etkinin Konya Veledromu olduğunu ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya bir bisiklet şehri, bunu taçlandıranlardan en önemlisi Konya Veledromu oldu. Türkiye’nin ilk, dünyadaki 20 veledromdan biri. 1-5 Şubat tarihlerinde de Avrupa Bisiklet Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. 30 ülkeden 310'a yakın sporcu şehrimizde yarıştı. Birkaç dünya rekoru geldi. Bu da pistin ne kadar hızlı olduğunun göstergesi” diye konuştu.