2026 yılında seyahat edilebilecek en güvenli 15 şehir açıklandı
ABD merkezli seyahat sigortası şirketi Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP,), 2026 yılında seyahat edilebilecek dünyanın en güvenli şehirleri listesini açıkladı.
BHTP, bu listeyi oluşturmak için bin 500’den fazla Amerikalı ile anket yaptı. Katılımcılardan daha önce ziyaret ettikleri şehirleri suç oranı, sağlık hizmetleri, ulaşım güvenliği, kişisel güvenlik ve benzeri kriterlere göre değerlendirmeleri istendi.
Şirket, anket sonuçlarını Numbeo, The Economist ve GeoSure Global gibi uluslararası güvenlik endekslerinden aldığı verilerle birleştirip, kendi geliştirdiği özel bir algoritma ile analiz etti. Bu veriler ağırlıklandırılarak dünyanın en güvenli şehirlerinin nihai sıralaması oluşturuldu.
BHTP’nin açıklamasına göre, liste sadece suç oranlarını değil; acil sağlık hizmetlerine erişim, kadın ve çocuk güvenliği, terör riski, doğal afet hazırlığı gibi pek çok farklı faktörü de kapsıyor.
İşte dünyanın en güvenli 15 şehri...
1. Reykjavik