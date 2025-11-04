2026 yılında seyahat edilebilecek en güvenli 15 şehir açıklandı

ABD merkezli seyahat sigortası şirketi Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP,), 2026 yılında seyahat edilebilecek dünyanın en güvenli şehirleri listesini açıkladı.

BHTP, bu listeyi oluşturmak için bin 500’den fazla Amerikalı ile anket yaptı. Katılımcılardan daha önce ziyaret ettikleri şehirleri suç oranı, sağlık hizmetleri, ulaşım güvenliği, kişisel güvenlik ve benzeri kriterlere göre değerlendirmeleri istendi.