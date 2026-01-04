2026'nın ilk gökyüzü şöleni ''Kurt Dolunayı'' böyle görüntülendi
Van'da, ''Kurt Dolunayı'' olarak bilinen 2026 yılının ilk dolunayı görsel şölen oluşturdu.
Kaynak: İHA
2026 yılının ilk dolunayı, akşam saatlerinde Van semalarında etkileyici bir manzara oluşturdu. Gün batımından kısa süre sonra yükselen dolunay, parlak ve net görünümüyle kentin birçok noktasında dikkat çekti.
1 / 14
Akşam saatlerinde gökyüzünde belirgin şekilde yükselen dolunay, parlaklığı ve büyüklüğüyle kentin birçok noktasında göz kamaştırdı. Zaman zaman bulutların arasında kaybolan ay, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
2 / 14
3 Ocak 2026 Cumartesi gecesi zirve noktasına ulaşan dolunay, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu "Süper Ay" evresiyle birleşince, her zamankinden daha parlak ve yüzde daha büyük bir görünüme kavuştu.
3 / 14
4 / 14