  4. 2026'nın ilk gökyüzü şöleni ''Kurt Dolunayı'' böyle görüntülendi

Van'da, ''Kurt Dolunayı'' olarak bilinen 2026 yılının ilk dolunayı görsel şölen oluşturdu.

Kaynak: İHA
2026'nın ilk gökyüzü şöleni ''Kurt Dolunayı'' böyle görüntülendi - Resim: 1

2026 yılının ilk dolunayı, akşam saatlerinde Van semalarında etkileyici bir manzara oluşturdu. Gün batımından kısa süre sonra yükselen dolunay, parlak ve net görünümüyle kentin birçok noktasında dikkat çekti. 

2026'nın ilk gökyüzü şöleni ''Kurt Dolunayı'' böyle görüntülendi - Resim: 2

Akşam saatlerinde gökyüzünde belirgin şekilde yükselen dolunay, parlaklığı ve büyüklüğüyle kentin birçok noktasında göz kamaştırdı. Zaman zaman bulutların arasında kaybolan ay, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

2026'nın ilk gökyüzü şöleni ''Kurt Dolunayı'' böyle görüntülendi - Resim: 3

3 Ocak 2026 Cumartesi gecesi zirve noktasına ulaşan dolunay, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu "Süper Ay" evresiyle birleşince, her zamankinden daha parlak ve yüzde daha büyük bir görünüme kavuştu.

2026'nın ilk gökyüzü şöleni ''Kurt Dolunayı'' böyle görüntülendi - Resim: 4
