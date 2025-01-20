2050 yılında ülkelerin nüfusu kaç olacak? İşte ilk 20'de yer alacak ülkeler
Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara çıkacağı tahmin ediliyor. Peki 2050 yılında hangi ülkenin nüfusu kaç olacak? İşte ilk 20'de yer alması beklenen o ülkeler...
1- HİNDİSTAN
Nüfus: 1,450,940,000
2050'de beklenen nüfus: 1,679,590,000
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2- ÇİN
Nüfus: 1,419,320,000
2050'de beklenen nüfus: 1,260,290,000
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3- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Nüfus: 345,427,000
2050'de beklenen nüfus: 380,847,000
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4- PAKİSTAN
Nüfus: 251,269,000
2050'de beklenen nüfus: 371,864,000
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