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2050 yılında ülkelerin nüfusu kaç olacak? İşte ilk 20'de yer alacak ülkeler

Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara çıkacağı tahmin ediliyor. Peki 2050 yılında hangi ülkenin nüfusu kaç olacak? İşte ilk 20'de yer alması beklenen o ülkeler...

2050 yılında ülkelerin nüfusu kaç olacak? İşte ilk 20'de yer alacak ülkeler - Resim: 1

1- HİNDİSTAN

Nüfus: 1,450,940,000
2050'de beklenen nüfus: 1,679,590,000

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2050 yılında ülkelerin nüfusu kaç olacak? İşte ilk 20'de yer alacak ülkeler - Resim: 2

2- ÇİN

Nüfus: 1,419,320,000
2050'de beklenen nüfus: 1,260,290,000

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2050 yılında ülkelerin nüfusu kaç olacak? İşte ilk 20'de yer alacak ülkeler - Resim: 3

3- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Nüfus: 345,427,000
2050'de beklenen nüfus: 380,847,000

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2050 yılında ülkelerin nüfusu kaç olacak? İşte ilk 20'de yer alacak ülkeler - Resim: 4

4- PAKİSTAN

Nüfus: 251,269,000
2050'de beklenen nüfus: 371,864,000

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