22 yaşında sokakta yaşayan gencin hayatı çöpte bulduğu altınlarla değişti

Kalkay, altınları teslim ettikten sonra böyle bir dönüşüm beklemediğini ifade ederek, "Karakola sadece teslim edip çıkacağımı düşünmüştüm. Ama bana çok sahip çıktılar. Şimdi evim, işim ve telefonum var. Herkese teşekkür ediyorum. Çöp toplayıcısıyım, sokaklarda kalıyorum. Dün veya iki gün önce bir çöpte değerli bir altın buldum. Bunu karakola teslim ettikten sonra sağ olsun polis arkadaşlar ve Murat Bey bana çok yardımcı oldular. Şu anda kalacak yerim var ve çalışıyorum. Hiçbir sorunum yok. Zaten bu herkesin yapması gereken bir şey. Aksi durumda bir insanın malını mülkünü elinden almak gibi oluyor, bu da hırsızlığa giriyor. Ben bugüne kadar yaklaşık 8 yıllık sokak hayatım boyunca hiçbir şekilde hırsızlık yapmadım ve yapmam da. Allah’a çok şükür her zaman helale yöneldim, haram yemedim. İnsanlara da bunu tavsiye ederim. Şu anda kalacak yerim var. Sağ olsun Murat Bey bana yardımcı oldular, bana kalacak yer verdiler. Şu anda çalışıyorum, hiçbir sorunum yok. Sağ olsunlar bana çok iyi bakıyorlar. Telefonum oldu, evim oldu, barkım oldu. Gerçekten polis arkadaşlara, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli’ye ve Musta Restoran’a tekrar çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.