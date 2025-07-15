253 şehit anısına 253 tekne boğazdan geçti

15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri Kaan Şahin yaptığı konuşmada, “Hain FETÖ darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti. O gece sokaklarda milletimizin direnişine hep birlikte iştirak ettik. Bana ne gazilik ne şehitlik nasip oldu ancak bu aziz milletin cesaretine hep birlikte gözlerimizle şahit olduk. Bugün aziz şehitlerimizin ruhu için İstanbul Valiliğimiz ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile koordine ettiğimiz, şehit ailelerimizle ve gazilerimizle birlikte iştirak ettiğimiz bu bayrak kortejine sizlerin de katılımı bizleri onurlandırdı" dedi.