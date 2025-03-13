26 yıldır yürüyerek dünyayı gezen seyyah Türkiye'de

Samsun’u çok beğendiğini ve bir süre daha Türkiye’de bulunacağını söyleyen İngiliz seyyah Bushby, "Bu süre zarfında Bering Boğazı'nı yürüyerek geçen ilk insan oldum. Hazar Denizi'ni 31 günde yüzerek geçtim ve zorlu coğrafyalarda binlerce kilometre yol katettim. Vize engelleri, mali sıkıntılar ve iklim koşulları bazı zamanlarda yolculuğumu yavaşlatsa da asla pes etmedim. Ulaşım aracı kullanmadan İngiltere'deki evime kadar yolculuğa devam edeceğim. Şimdi Samsun'dayım. Samsun, gerçekten güzel bir şehir. Şehirdeki doğa, deniz ve insanları çok beğendim. Dostane bir atmosferle karşılaştım. Burada olmak çok keyifli. Yolculuğum hala devam ediyor” ifadelerini kullandı. (DHA)