29 yaşında sadece 2 yılda binlerce tohum ve fidanı toprakla buluşturdu

‘Geleceğe nefes’ mottosuyla hareket eden Emin Gökçen, gelecek nesillere doğa sevgisi ve daha yaşanabilir bir dünya bırakma arzusunda olduğunu ifade ederek, “2 senedir hiç ara vermeden fidan dikip, tohum ekiyorum. Bunun yanında var olan ağaçları da koruyorum, korumaya çalışıyorum. Hatta var olan ağaçları korumak ektiğimiz tohumlardan ve diktiğimiz fidanlardan çok daha önemlidir. Şimdiye kadar 20 binden fazla tohum ekip, fidan diktim. Ekmeye devam ediyorum. Deneme amaçlı birçok ağaç ektik, hangisi tutar hangisi tutmaz diye. Geçen sene ettiğimiz tohumlar ve diktiğim fidanlar yeterince yağmur yağmadığı için tutma oranı yüzde 15 ile yüzde 20 arasında oldu. Tutan fidanların bakımını yaparak yeni tohumlar ekmeye devam ediyorum” dedi.