3 milyon kişinin su ihtiyacını karşılayan barajda durum vahim

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı’nda, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre doluluk oranı yüzde 17 seviyesinde ölçüldü. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda 8 milyon 819 metreküp su kaldı.