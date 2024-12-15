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3 milyon kişinin su ihtiyacını karşılayan barajda durum vahim

Kocaeli ve Sakarya'da 3 milyon kişinin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı ve Sapanca Gölü’nde su seviyesi düşmeye devam ediyor.

Kaynak: DHA
3 milyon kişinin su ihtiyacını karşılayan barajda durum vahim - Resim: 1

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı’nda, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre doluluk oranı yüzde 17 seviyesinde ölçüldü. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda 8 milyon 819 metreküp su kaldı. 

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3 milyon kişinin su ihtiyacını karşılayan barajda durum vahim - Resim: 2

Hem Sapanca Gölü’nden yapılan su takviyesi hem de yer altı kuyularının devreye alınmasıyla yaklaşık 1 aydır su seviyesinin korunmaya çalışıldığı öğrenildi. 

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3 milyon kişinin su ihtiyacını karşılayan barajda durum vahim - Resim: 3

Geçen yıl aynı ayda doluluk, yüzde 55 ile 28 milyon 270 metreküp olarak ölçülmüştü.

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3 milyon kişinin su ihtiyacını karşılayan barajda durum vahim - Resim: 4

SU TAKVİYESİ DEVAM EDİYOR

Sakarya ve Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı, maksimum doluluğu 32,20 metre olan Sapanca Gölü’nde ise su seviyesi Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) verilerine göre 29,96 metre olarak ölçüldü.

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